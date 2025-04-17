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Правоохоронці викрили зрадницю з Харківської області. Це вчителька, яка під час окупації працювала на ворога добровільно

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили колаборантку на Куп'янщині. Вона працювала вчителькою інформатики, і після повномасштабного вторгнення вона добровільно перейшла на бік ворога. Вчителі, які відмовились працювати за стандартами освіти держави-агресора та звільнилися. Водночас фігурантка залишилась і навіть проводила агітацію для росіян.

Коли ЗСУ звільнили територію, зрадниця втекла на територію РФ. Їй повідомили про підозру за колабораційну діяльність. За це їй загрожує позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

Нагадаємо, раніше на Харківщині викрили колаборантку, яка збудувала "кар'єру" в окупантів. Жінка стала у росіян "и. о. заместителя Главы по экономике и финансам Военно-гражданской администрации Харьковской области". Перед деокупацією вона втекла до РФ.