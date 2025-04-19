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19 квітня 2025, 18:25

Житель Харківщини приєднався до окупантів і залякував місцевих

19 квітня 2025, 18:25
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Ілюстративне фото
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Правоохоронці викрили жителя Харківщини, який вступив до російської ПВК. Він брав участь в залякуванні місцевих жителів

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

На Харківщині будуть судити 51-річного чоловіка, який вступив до російської ПВК. За даними правоохоронців, під час окупації селища Борова Ізюмського району місцевий мешканець добровільно приєднався до приватної військової компанії, яка підконтрольна РФ.

Разом з російськими військовими він патрулював вулиці в формі та зі зброєю, активно підтримуючи окупаційним режимом. Він також залякував місцевих жителів, щоб придушувати спротив.

"Наразі обвинувачений перебуває в розшуку. Судовий розгляд відбудеться заочно в Дзержинському районному суді м. Харкова", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше в Києві затримали агента РФ. Це звукорежисер відомої радіостанції, який в перервах між ефірами виконував завдання російських спецслужб. Зокрема, він шпигував за місцями паркування авто біля адмінбудівель Сил оборони, щоб знайти потенційні цілі для росіян.

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