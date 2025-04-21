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21 квітня 2025, 14:25

На Чернігівщині затримали агентку РФ, яка встановлювала "відеопастки" для ударів по ешелонах ЗСУ

21 квітня 2025, 14:25
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фото: СБУ
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Служба безпеки зупинила чергову спробу російських спецслужб завдати удару по критично важливих логістичних об’єктах оборонного призначення на Півночі України. Ворожу агентку, яка працювала на користь російської воєнної розвідки (ГРУ), затримали на Чернігівщині. Їй загрожує довічне позбавлення волі

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Зловмисниця, 29-річна мешканка регіону, намагалася встановити приховану відеокамеру біля залізничного перегону. Її завданням було передавати онлайн-зображення росіянам, аби ті могли точно визначити момент прибуття вантажних ешелонів. За інформацією агресора, вагони перевозили зброю, техніку та боєприпаси для ЗСУ. На підставі отриманого відео ворог планував здійснити прицільні удари з повітря, уникаючи українських засобів протиповітряної оборони.

План противника передбачав не лише фіксацію руху потягів, але й збір даних про місця розташування радіолокаційних станцій, які забезпечують роботу систем ППО. Така інформація дозволила б агресору обходити засоби захисту і завдавати точкових ударів по критичній інфраструктурі.

Агентку викрили військові контррозвідники СБУ. Жінку затримали безпосередньо під час встановлення камери поблизу одного з об’єктів Укрзалізниці. У неї вилучили мобільний телефон, ноутбук і інші цифрові пристрої, через які вона тримала зв’язок з кураторами з російського ГРУ.

Слідство встановило, що мешканка Чернігівщини не мала постійної роботи і активно шукала "легкий заробіток" у проросійських Телеграм-каналах. Через соцмережі вона й вийшла на зв'язок із представниками окупантів, які згодом доручили їй виконання конкретних завдань із розвідки для нанесення ударів по українських військових логістичних шляхах.

Наразі фігурантці оголосили підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

"Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше на Львівщині затримали інструктора Яворівського полігону, який готував ліквідацію командирів ЗСУ.

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