СБУ задержала информатора РФ, корректировавшего удары по Николаеву

фото: СБУ

Служба безопасности задержала в Николаеве еще одного участника агентурной группы спецслужб России, разоблаченной в марте

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Отмечается, что в прошлом месяце во время спецоперации в областном центре задержали 4-х российских агентов, корректировавших ракетно-дроновые удары по городу.

Основными целями врага были запасные командные пункты и логистические составы сил обороны, воюющие на южном фронте.

По месту жительства задержан пятый корректировщик, который после разоблачения группы "залег на дно".

Им оказался 50-летний местный безработный, попавший в поле зрения рашистов как прокремлевский "комментатор" в чатах Телеграмм-каналов.

Он, как и остальные участники группы, контактировали с оккупантами через предателя Сергея Лебедева (известного под псевдонимом "Лохматый"), который скрывается в Донецке и работает сразу на ФСБ и военную разведку РФ.

При обысках у задержанного обнаружены мобильные телефоны с доказательствами его роботы на РФ. Также у него изъяты патроны к стрелковому оружию, происхождение которых выясняют правоохранители.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, житель Харьковщины присоединился к оккупантам и запугивал местных.

Ранее в Киеве задержали агента РФ. Это звукорежиссер известной радиостанции, который в перерывах между эфирами выполнял задачи российских спецслужб.