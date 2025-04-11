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В Україні раптово похолодало попри очікування багатьох людей на весняну погоду. Рятувальники потішили українців смішною реакцією на погоду

Таке відео ДСНС опублікували в TikTok, передає RegioNews.

Рятувальники ДСНС опублікували кумедне відео в соцмережі. Перед камерою вони весело танцюють під популярний звук. Відео підписали іронічно: "Коли на вулиці сніг і не горить трава".

Таким чином рятувальники пожартували про те, що зараз їм хоча б можна відпочити від масштабних пожеж через суху траву. Українці в коментарях жартують, що "хоча б хтось радіє" такій погоді, а також припускають жартома, що це похолодання - магія ДСНС.

Слід зазначити, що в Україні останнім часом відчутно похолодало. Зокрема, на 12 квітня синоптики прогнозують в низці областей мокрий сніг, а також заморозки.