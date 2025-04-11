На дорогах Миколаївщини заборонили рух транспорту: перелік небезпечних ділянок

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Сьогодні, 11 квітня, на території Миколаївської та Херсонської областей спостерігається різке погіршення погоди у вигляді сильного снігу та вітру, переметів на дорогах. Через негоду заборонений рух для проїзду вантажного транспорту та автобусів на низці ділянок автомобільних доріг

Про це повідомляє поліція Миколаївської області, передає RegioNews.

З 08:50 рух для проїзду вантажного транспорту та автобусів заборонений на таких ділянках автомобільних доріг загального користування державного значення:

М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ, км 55+510 – км 176+485 (від межі з Одеською областю до межі з Херсонською областю);

Н-11 Дніпро – Миколаїв (через місто Кривий Ріг), км 179+000 – км 266+875 (від міста Новий Буг до Миколаєва);

Н-14 Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв, км 153+527 – км 239+664 (від межі з Кіровоградською областю до Миколаєва);

Н-24 Благовіщенське – Миколаїв (через місто Вознесенськ), км 143+000 – км 221+363 (від міста Вознесенськ до Миколаєва).

"Про відновлення руху повідомлять додатково", — додали в Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області.

Якщо вам знадобиться допомога на дорозі, телефонуйте на цілодобову диспетчерську лінію Служби відновлення у Миколаївській області: (068)886-88-00.

Нагадаємо, на трасі Одеса — Миколаїв рух транспорту повністю зупинився через потужну заметіль.