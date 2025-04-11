13:54  11 квітня
Контроль за швидкістю: 25 нових доріг під прицілом TruCAM з 11 квітня
13:45  11 квітня
У Луцькому ТЦК помер голова ВЛК: що кажуть в ТЦК
12:59  11 квітня
У Чернівцях після жорстокого побиття померла 27-річна жінка: деталі трагедії
UA | RU
UA | RU
11 квітня 2025, 17:40

Мокрий сніг, ожеледиця, заморозки: в Укргідрометцентрі попередили про погоду на суботу, 12 квітня в Україні

11 квітня 2025, 17:40
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

Синоптики поділились прогнозом погоди на 12 квітня. В деяких регіонах буде мокрий сніг, а на дорогах - ожеледиця

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає RegioNews.

В Україні в суботу, 12 квітня, буде хмарно з проясненнями. У південно-східних регіонах вночі та вранці, а також в західних областях очікується невеликий дощ. Вночі будуть опади з мокрим снігом. На решті територій опадів не прогнозують. Вночі у західних, Миколаївській та Херсонській областях на дорогах місцями ожеледиця.

Вночі в повітрі заморозки від 0 до 5 градусів. У більшості західних та на південному сході країни температура від 1 до 3 градусів (на поверхні ґрунту заморозки 0-5). Вдень прогнозують від 7 до 12 градусів вище нуля.

У Карпатах невеликий сніг. Вдень - сніг з дощем. Температура вночі від 0 до 5 градусів морозу, а вдень - близько нуля.

У Київській області хмарно з проясненнями. Опадів не прогнозують. Вночі також заморозки в повітрі від 0 до 5 градусів. Температура вдень від 7 до 12 градусів тепла. У столиці вночі заморозки в повітрі від 1 до 3 градусів. Вдень - близько 10 градусів тепла.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
погода
В Україні заморозки можуть знищити врожай популярного фрукту
10 квітня 2025, 23:25
В Укргідрометцентрі розповіли, коли в Україні потеплішає
10 квітня 2025, 14:54
Всі новини »
11 квітня 2025
Соціологія проти Мін’Єд. Чому українців за кордоном не зацікавили ініціативи Олексія Чернишова
На діяльності Міністерства національної єдності, за великим рахунком, можна ставити хрест. Міністерство з пафосною (цілком в стилі неймінгу нинішньої влади) назвою, створене минулого року, констатувал...
10 квітня 2025
Що відомо про бізнесмена Манукяна, якого підозрюють у зв’язках з Арменом "Горлівським"
Харківський бізнесмен Володимир Манукян зазвичай уникає публічності. Він із категорії людей з надзвичайно суперечливою репутацією. Але недавно кілька ЗМІ звернули увагу на його недавнє минуле і зв’язк...
09 квітня 2025
"Діти ворогів народу". Чому обстріл Кривого Рогу викликав таку несподівану реакцію
Українське суспільство, розділившись на частини і ворогуючи між собою, докотилося до цілком російських антигуманістичних наративів. Чому військовий дозволяє собі настільки різкі заяви на адресу не про...
09 квітня 2025
Шлях одинокої матері: як живуть жінки, що втратили чоловіка на війні
До повномасштабної війни статус одинокої мами мали майже 120 тис. українок. Але сьогодні цей показник, на превеликий жаль, постійно збільшується. Ростити дітей самотужки — завдання вкрай непросте, тим...
РФ від початку повномасштабної війни скинула 67 тисяч КАБів та запустила понад 22 тисячі "Шахедів" по Україні
11 квітня 2025, 17:59
Продавав "інвалідність" для матері: у Запоріжжі затримали ділка, який заробляв на ухилянтах
11 квітня 2025, 17:55
Названо середній розмір пенсії в Україні
11 квітня 2025, 17:44
Стало відомо, коли завершиться будівництво водогону, який забезпечить Миколаїв питною водою
11 квітня 2025, 17:36
Сніговий колапс на півдні: рятувальники показали, як визволяють водіїв та медиків
11 квітня 2025, 17:28
На Харківщині судитимуть чоловіка, який займався колабораційною діяльністю в Ізюмському районі
11 квітня 2025, 17:20
На Сумщині розширили зону обов'язкової евакуації
11 квітня 2025, 17:10
У Запоріжжі судитимуть правоохоронця, який вимагав хабар від ухилянта
11 квітня 2025, 17:05
На Житомирщині прикордонники викрили схему переправлення чоловіків за кордон
11 квітня 2025, 16:55
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Соціологія проти Мін’Єд. Чому українців за кордоном не зацікавили ініціативи Олексія Чернишова
Що відомо про бізнесмена Манукяна, якого підозрюють у зв’язках з Арменом "Горлівським"
Всі публікації »
Православна церква України
Віктор Шлінчак
Юрій Бутусов
Всі блоги »