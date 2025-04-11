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Синоптики поділились прогнозом погоди на 12 квітня. В деяких регіонах буде мокрий сніг, а на дорогах - ожеледиця

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає RegioNews.

В Україні в суботу, 12 квітня, буде хмарно з проясненнями. У південно-східних регіонах вночі та вранці, а також в західних областях очікується невеликий дощ. Вночі будуть опади з мокрим снігом. На решті територій опадів не прогнозують. Вночі у західних, Миколаївській та Херсонській областях на дорогах місцями ожеледиця.

Вночі в повітрі заморозки від 0 до 5 градусів. У більшості західних та на південному сході країни температура від 1 до 3 градусів (на поверхні ґрунту заморозки 0-5). Вдень прогнозують від 7 до 12 градусів вище нуля.

У Карпатах невеликий сніг. Вдень - сніг з дощем. Температура вночі від 0 до 5 градусів морозу, а вдень - близько нуля.

У Київській області хмарно з проясненнями. Опадів не прогнозують. Вночі також заморозки в повітрі від 0 до 5 градусів. Температура вдень від 7 до 12 градусів тепла. У столиці вночі заморозки в повітрі від 1 до 3 градусів. Вдень - близько 10 градусів тепла.