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В Україні весна здивувала багатьох снігом та заморозками. У соцмережах жителі країни почали жартувати про такі сюрпризи природи

Такі меми з'явились у соцмережах, передає RegioNews.

Сніг навесні змінив плани багатьох людей. Зокрема, щодо гардеробу.

А уявіть, як здивувались лелеки, які вже повернулись додому, очікуючи на "природне опалення"?

Звичайно, в мережі не обійшлось без жартів про те, що взимку снігу зовсім не було, зате навесні "прийшло Різдво".

Снігопади у квітні точно ніхто не очікував.

Зате радіють чиновники, думають українці. Адже все ідеально: сніг ніби випав, але швидко тане і нічого не потрібно прибирати. Завжди б так!

І тепер дійсно цікаво: а чи будуть снігопади влітку?

Нагадаємо, раніше рятувальники розсмішили українців. Вони опублікували в мережі відео, де вони танцюють і радіють снігу. Працівники ДСНС пожартували, що, мовляв, сніг випав і не буде пожеж через суху траву.