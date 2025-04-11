19:44  11 квітня
У Житомирі уперше пересадили серце
20:59  11 квітня
У "Резерв+" створили понад 40 тисяч електронних направлень на ВЛК
21:27  11 квітня
Принц Гаррі зустрівся із українською парамедикинею Тайрою
UA | RU
UA | RU
11 квітня 2025, 23:15

Сподіваюсь, влітку менше снігу буде: українці "підірвали" соцмережі мемами про погоду навесні

11 квітня 2025, 23:15
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

В Україні весна здивувала багатьох снігом та заморозками. У соцмережах жителі країни почали жартувати про такі сюрпризи природи

Такі меми з'явились у соцмережах, передає RegioNews.

Сніг навесні змінив плани багатьох людей. Зокрема, щодо гардеробу.

А уявіть, як здивувались лелеки, які вже повернулись додому, очікуючи на "природне опалення"?

Звичайно, в мережі не обійшлось без жартів про те, що взимку снігу зовсім не було, зате навесні "прийшло Різдво".

Снігопади у квітні точно ніхто не очікував.

Зате радіють чиновники, думають українці. Адже все ідеально: сніг ніби випав, але швидко тане і нічого не потрібно прибирати. Завжди б так!

І тепер дійсно цікаво: а чи будуть снігопади влітку?

Нагадаємо, раніше рятувальники розсмішили українців. Вони опублікували в мережі відео, де вони танцюють і радіють снігу. Працівники ДСНС пожартували, що, мовляв, сніг випав і не буде пожеж через суху траву.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
погода курйоз
11 квітня 2025
Соціологія проти Мін’Єд. Чому українців за кордоном не зацікавили ініціативи Олексія Чернишова
На діяльності Міністерства національної єдності, за великим рахунком, можна ставити хрест. Міністерство з пафосною (цілком в стилі неймінгу нинішньої влади) назвою, створене минулого року, констатувал...
10 квітня 2025
Що відомо про бізнесмена Манукяна, якого підозрюють у зв’язках з Арменом "Горлівським"
Харківський бізнесмен Володимир Манукян зазвичай уникає публічності. Він із категорії людей з надзвичайно суперечливою репутацією. Але недавно кілька ЗМІ звернули увагу на його недавнє минуле і зв’язк...
09 квітня 2025
"Діти ворогів народу". Чому обстріл Кривого Рогу викликав таку несподівану реакцію
Українське суспільство, розділившись на частини і ворогуючи між собою, докотилося до цілком російських антигуманістичних наративів. Чому військовий дозволяє собі настільки різкі заяви на адресу не про...
09 квітня 2025
Шлях одинокої матері: як живуть жінки, що втратили чоловіка на війні
До повномасштабної війни статус одинокої мами мали майже 120 тис. українок. Але сьогодні цей показник, на превеликий жаль, постійно збільшується. Ростити дітей самотужки — завдання вкрай непросте, тим...
На Львівщині чоловік ледь не помер через забуту їжу
11 квітня 2025, 23:55
На Дніпропетровщині судитимуть чоловіка за побиття 76-річної жінки до смерті
11 квітня 2025, 23:45
Перевищила швидкість: на Житомирщині судили водійку, яка спровокувала смертельну ДТП
11 квітня 2025, 23:25
Європейські країни бояться відправляти миротворців в Україну без підтримки США
11 квітня 2025, 22:45
На Житомирщині люди кинули у сміттєвий бак керівника лікарні
11 квітня 2025, 21:59
Хоч хтось радіє: рятувальники повеселили українців кумедною реакцією на сніг навесні
11 квітня 2025, 21:45
Принц Гаррі зустрівся із українською парамедикинею Тайрою
11 квітня 2025, 21:27
Росіяни атаквали Дніпропетровщину дронами: є постраждалий
11 квітня 2025, 21:15
У "Резерв+" створили понад 40 тисяч електронних направлень на ВЛК
11 квітня 2025, 20:59
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Соціологія проти Мін’Єд. Чому українців за кордоном не зацікавили ініціативи Олексія Чернишова
Що відомо про бізнесмена Манукяна, якого підозрюють у зв’язках з Арменом "Горлівським"
Всі публікації »
Православна церква України
Віктор Шлінчак
Юрій Бутусов
Всі блоги »