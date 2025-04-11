Сніговий колапс на півдні: рятувальники показали, як визволяють водіїв та медиків

фото: ДСНС Херсонщини

У Херсонській і Миколаївській областях сильний снігопад ускладнив рух транспорту

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що на Херсонщині рятувальники допомогли 7 водіям, які не могли самостійно проїхати снігові ділянки.

На Миколаївщині тричі надавали допомогу каретам "швидкої", які прямували до пацієнтів або везли хворих до лікарні.

У ДСНС закликають водіїв бути обережними, дотримуватись дистанції, швидкісного режиму та, за можливості, відкласти поїздки.

Нагадаємо, 11 квітня у південних регіонах України вирує негода. На трасі Одеса — Миколаїв рух транспорту повністю зупинився через потужну заметіль. Складна ситуація й на Херсонщині.

Також повідомлялося, що через негоду знеструмлено кілька десятків населених пунктів.