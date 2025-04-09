На Миколаївщині на замінованому полі підірвався трактор

фото: ДСНС України у Миколаївській області

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України у Миколаївській області.

Відомо, що під час роботи в полі за трактор наїхав на вибухонебезпечний предмет та підірвався.

"На щастя, люди не постраждали, а спецтранспорт зазнав механічних ушкоджень", — йдеться в повідомленні.

Рятувальники закликають мешканців деокупованих населених пунктів бути обережними та повідомляти про виявлені вибухонебезпечні предмети.

Раніше повідомлялося, що на Житомирщині трактор підірвався на вибухонебезпечному предметі. Водія ушпиталили до лікарні.