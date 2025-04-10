В Николаеве коммунальщики работают над ликвидацией последствий атаки вражеских беспилотников

фото: Александр Сенкевич

В Николаеве ликвидируют последствия ночной атаки дронами-камикадзе – в областном центре повреждены многоквартирные дома, автомобили, гаражи и административное здание

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич в Телеграмме, передает RegioNews.

"Сегодня ночью Николаев снова подвергся враждебной атаке дронами-камикадзе. В Заводском районе в результате атаки возникли пожары. Благодаря оперативным действиям наших спасателей огонь быстро был локализован", - говорится в сообщении.

По словам Сенкевича, на местах работают коммунальные службы, администрация района. Уже начали закрывать выбитые окна, убирать территорию. Продолжается обследование поврежденных объектов.

Напомним, в Николаеве из-за атаки БпЛА ранены 10 человек, двое – в больнице.