В Николаеве коммунальщики работают над ликвидацией последствий атаки вражеских беспилотников
В Николаеве ликвидируют последствия ночной атаки дронами-камикадзе – в областном центре повреждены многоквартирные дома, автомобили, гаражи и административное здание
Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич в Телеграмме, передает RegioNews.
"Сегодня ночью Николаев снова подвергся враждебной атаке дронами-камикадзе. В Заводском районе в результате атаки возникли пожары. Благодаря оперативным действиям наших спасателей огонь быстро был локализован", - говорится в сообщении.
По словам Сенкевича, на местах работают коммунальные службы, администрация района. Уже начали закрывать выбитые окна, убирать территорию. Продолжается обследование поврежденных объектов.
Напомним, в Николаеве из-за атаки БпЛА ранены 10 человек, двое – в больнице.
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