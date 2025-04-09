В Николаевской области на заминированном поле подорвался трактор

фото: ГСЧС Украины в Николаевской области

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Николаевской области.

Известно, что во время работы в поле за трактор наехал на взрывоопасный предмет и подорвался.

"К счастью, люди не пострадали, а спецтранспорт получил механические повреждения", — говорится в сообщении.

Спасатели призывают жителей деоккупированных населенных пунктов сообщать об обнаруженных взрывоопасных предметах.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области трактор подорвался на взрывоопасном предмете. Водителя госпитализировали в больницу.