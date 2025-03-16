Війська РФ вдарили по Миколаївщині: деталі
Минулої доби, 15 березня, російські війська атакували Куцурубську громаду Миколаївського району дронами-камікадзе та обстрілювали з артилерії
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.
Відомо, що окупанти двічі атакували FPV-дронами Куцурубську громаду. Внаслідок одного з обстрілів пошкоджений легковий автомобіль. На щастя, минулося без жертв і поранених.
"Крім цього, учора, 15 березня, о 16:31 ворог здійснив артилерійський обстріл по Куцурубській громаді. Постраждалих немає", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, минулої доби російські військові вбили жителя Херсонщини, постраждали 11 цивільних.
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