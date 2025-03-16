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16 березня 2025, 08:21

Російські військові вбили жителя Херсонщини, поранені 11 цивільних

16 березня 2025, 08:21
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фото: Нацполіція
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Протягом минулої доби, 15 березня, окупанти атакували десятки населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів загинув цивільний, постраждали 11 мирних мешканців, із них — одна дитина

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися: Херсон, Антонівка, Інженерне, Степанівка, Придніпровське, Білозерка, Велетенське, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Берислав, Хрещенівка, Дудчани, Гаврилівка, Качкарівка, Новоолександрівка, Золота Балка, Зміївка, Новоберислав, Михайлівка, Берегове, Веселе, Дніпровське, Іванівка, Кізомис, Микільське, Монастирське, Одрадокам'янка, Ольгівка, Осокорівка, Саблуківка, Токарівка, Шилова Балка та Зеленівка.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 11 — дістали поранення, з них — 1 дитина", — йдеться у повідомленні.

Минулої доби росіяни били по критичній, соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Війська РФ пошкодили дві багатоповерхівки та дев'ять приватних будинків.Також окупанти понівечили гараж та приватні автомобілі.

Нагадаємо, 15 березня росіяни двічі атакували рятувальників на Харківщині.

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