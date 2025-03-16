Войска РФ ударили по Николаевщине: детали

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За прошедшие сутки, 15 марта, российские войска атаковали Куцурубскую общину Николаевского района дронами-камикадзе и обстреливали из артиллерии

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

Известно, что оккупанты дважды атаковали FPV-дронами Куцурубскую общину. В результате одного из обстрелов поврежден легковой автомобиль. К счастью, обошлось без жертв и раненых.

"Кроме этого, вчера, 15 марта, в 16:31 враг совершил артиллерийский обстрел по Куцурубской общине. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки российские военные убили жителя Херсонщины, пострадали 11 гражданских.