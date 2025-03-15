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15 березня 2025, 14:50

На Харківщині росіяни двічі атакували рятувальників

15 березня 2025, 14:50
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Фото: ДСНС
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Вночі росіяни атакували рятувальників на Харківщині. Це сталось тоді, коли вони якраз гасили пожежу після попереднього удару окупантів

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

Вночі 15 березня росіяни вдарили безпілотниками по ліцею в місті Богодухів. Загорівся дах на площі 500 квадратних метрів. Пошкоджені 19 будинків та 5 шкільних автобусів.

Через годину ворог завдав повторного удару - вже по рятувальниках. Була пошкоджена пожежна автоцистерна. Крім того, чотири цивільних отримали гостру реакцію на стрес.

"Ще за годину через другий удар загорівся пожежний автомобіль та шкільний автобус. На щастя, рятувальники не постраждали. Пожежу ліквідували", - повідомили в ДСНС,

Нагадаємо, раніше Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Андрій Даник казав про те, що за час повномасштабної війни 100 рятувальників загинули. Також ще 430 отримали поранення - серед них багато саперів.

"Мінно-вибухові травми мають дуже важкі наслідки, і відновлення після таких поранень дуже складне, довготривале та дороговартісне", - підкреслив голова ДСНС.

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