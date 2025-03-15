Фото: прокуратура

Росіяни атакували Одещину ударними дронами. Відомо, що пошкоджені житлові будинки. Також є поранені

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, ввечері 14 березня та вночі 15 березня росіяни атакували Одесу та Одеської області ударними дронами. У Чорноморську 53-річний водій вантажівки отримав поранення. Також з осколковими пораненнями госпіталізували в Одесі 61-річну жінку.

"Пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури, будівлі приватних підприємств, житлові будинки, приміщення СТО, автомагазин, легкові та вантажні автомобілі", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, що через обстріли росіян частина споживачів в Одеській області лишилась без світла. Така ж ситуація в Дніпропетровській області. За словами фахівців ДТЕК, енергетики вже працюють над тим, щоб повернути світло громадянам.

Також повідомлялось, що зранку 15 березня росіяни атакували Київську область. Зокрема, пошкоджені житлові будинки.