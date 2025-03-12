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12 березня 2025, 13:37

У Києві та Черкащині затримали ще шістьох підпалювачів, які виконували замовлення росіян

12 березня 2025, 13:37
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фото: СБУ
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Правоохоронці затримали ще шістьох поплічників російських спецслужб, які вчиняли підпали у північних і центральних областях України

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Основними цілями ворога були енергооб’єкти Укрзалізниці, адмінбудівлі судів та військові авто, що проходили техобслуговування після повернення з фронту.

Виконавцями замовних злочинів були завербовані окупантами місцеві жителі, які шукали "швидкі заробітки" на Телеграм-каналах.

Так, у Черкаській області затримали 25-річного фігуранта, який намагався спалити будівлю місцевого суду. Для цього зловмисник в темну пору доби вибив скло на вхідних дверях держустанови, а потім залив усередину легкозаймисту суміш та підпалив її.

Ще один його ровесник знищив релейну шафу і трансформаторну підстанцію на залізничній лінії, якою курсують військові ешелони.

Також за вказівкою окупантів їхній поплічник обладнав схрон, де зберігав 4 кг вибухових речовин для вчинення замовних терактів.

У Печерському районі Києва затримали 32-річного монтажника однієї з приватних компаній та його знайомого, які знищили мультівен ЗСУ.

За даними слідства, вони діяли в парі: один підпалював, інший – знімав це на відео для "звіту" перед своїм російським куратором.

Ще двох фігурантів затримали у Святошинському районі столиці. Ними виявились 24-річний киянин та його співмешканка, які спалили службове авто українського воїна і намагалися знищити запарковану поруч вантажівку.

Обох зловмисників затримали "на гарячому" поблизу місця події.

Усім фігурантам повідомили про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України. Затримані перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали 19-річну мешканку Миколаєва, яка співпрацювала з РФ. За вказівкою противника, вона планувала організувати теракт біля обласного управління поліції 7 березня.

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