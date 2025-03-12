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12 березня 2025, 16:45

З'явилися подробиці теракту в Івано-Франківську

12 березня 2025, 16:45
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фото: СБУ
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Правоохоронці встановили, що ввечері 11 березня РФ підірвала двох власних агентів, які переносили саморобний вибуховий пристрій поблизу залізничного вокзалу міста Івано-Франківськ

Про це повідомили у Службі безпеки України, передає RegioNews.

Російськими агентами виявилися двоє місцевих неповнолітніх 15 і 17 років, яких Росія завербувала через телеграм-канали із пошуку "легких грошей".

Внаслідок теракту 17-річний зловмисник загинув на місці, а його 15-річного спільника госпіталізовано з тяжкими пораненнями.

За даними слідства, неповнолітні навчалися у коледжах і товаришували.

В обмін на обіцянку грошей від окупантів вони за інструкцією російського куратора виготовили саморобну вибухову речовину та два саморобні вибухові пристрої, замасковані під термоси.

Для конспірації фігуранти робили це в орендованій за гроші куратора квартирі в багатоповерхівці поблизу залізничного вокзалу.

Близько 18:30 у вівторок, 11 березня зловмисники прямували до визначеної локації для розміщення одного із вибухових пристроїв.

Дорогою російська спецслужба, яка віддалено відслідковувала їхнє пересування за GPS, активувала вибухові пристрої у їхньому пакеті.

Крім неповнолітніх від удару вибуховою хвилею постраждало ще двоє випадкових перехожих.

Нагадаємо, на Прикарпатті судитимуть банду, яка виготовляла наркотики у пересувній нарколабораторії.

СБУ теракт Івано-Франківськ Івано-Франківська область Прикарпаття
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