СБУ викрила російського "крота" в Державному космічному агентстві

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Служба безпеки викрила ще одного високопоставленого "крота" РФ у державних органах України

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Зловмисником виявився працівник Державного космічного агентства, що мав доступ до секретної інформації про стратегічні підприємства країни та конфіденційних супутникових знімків.

Контррозвідка та слідчі СБУ затримали фігуранта під час наради у Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України.

За даними слідства, агент був завербований представниками ФСБ Росії у 2024 році. Відтоді Служба безпеки ретельно фіксувала всі його дії та взаємодію з російськими кураторами. Водночас СБУ використовувала його для дезінформування противника, передаючи вигідну для України інформацію через цього "крота".

Як стало відомо, чоловік був завербований через свою дружину, яка живе в Ростові-на-Дону та співпрацює з окупаційними структурами.

За свою діяльність він отримував гроші та навіть планував переїзд до Росії після виходу на пенсію, запланованого на літо 2025 року.

Під час обшуку у підозрюваного вилучили мобільний телефон із анонімними чатами в месенджерах та електронною поштою, якими він користувався для зв'язку з російськими спецслужбами.

На основі зібраних доказів СБУ висунула йому підозру за статтею про державну зраду, скоєну в умовах воєнного стану.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У разі доведення його вини, зловмиснику загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно СБУ викрили "крота" серед операторів БпЛА. 37-річний чоловік передавав дані російській ФСБ. Йому загрожує довічне ув'язнення.