Шпионил за аэродромами ВСУ: житель Николаева сядет за решетку на 10 лет

фото: из открытых источников

В Николаеве к 10 годам лишения свободы приговорен информатор ФСБ РФ, который занимался шпионажем за украинскими военными аэродромами

Об этом сообщило Управление СБУ в Николаевской области, передает RegioNews.

Отмечается, что 35-летний местный житель без постоянной работы собирал разведывательные данные по дислокации и перемещению Сил обороны в регионе. В частности, информацию о военных аэродромах, где базируется боевая авиация ВСУ.

Для сбора данных он использовал личные контакты, информацию из открытых источников, а также скрыто фотографировал объекты при обходе местности. Собранные материалы передавал кафиров в виде текстовых отчетов и фото с геопривязкой.

Сотрудники СБУ задокументировали его преступную деятельность и задержали дома. Во время обыска у него был изъят мобильный телефон с доступом к анонимному чату, через который он общался с представителями ФСБ.

Как стало известно из следствия, этот мужчина привлек внимание российских спецслужб весной 2023 года. Все из-за своих антиукраинских комментариев в Телеграмм-каналах. Коммуникацию с российской стороной он осуществлял через посредников. Один из них — прокремлевский блоггер Сергей Лебедев, известный под псевдонимом "Лохматый", который сейчас находится во временно оккупированном Донецке и сотрудничает с российскими спецслужбами.

На основе собранных доказательств суд признал мужчину виновным по части третьей статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины – несанкционированное распространение информации о перемещении и расположении ВСУ или других военных формирований Украины.

Напомним, Служба безопасности ликвидировала еще одну агентурную группу российских спецслужб в Николаеве. В результате спецоперации задержаны четыре человека, которые передавали врагу координаты для ракетных и дроновых ударов по городу.