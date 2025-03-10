На Харківщині судитимуть чоловіка, який під час тимчасової окупації керував ринком

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Мешканець селища Чкаловське Харківської області пішов на співпрацю з ворогом та погодився обійняти посаду директора ринку в м. Куп’янськ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліцію Харківщини.

Правоохоронці встановили, що 64-річний місцевий житель керував діяльністю підприємства. Виконував накази, розпорядження та вказівки незаконного керівництва і звітував про їх виконання. Також він віддавав вказівки працівникам підприємства і контролював їх виконання, розпоряджався фінансами та майном підприємства.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, в Харкові затримали чоловіка, який з ножем напав на перехожого.