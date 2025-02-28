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28 лютого 2025, 13:39

У Києві 21-річний рецидивіст пограбував військового

28 лютого 2025, 13:39
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фото: Національна поліція
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У Києві молодик-рецидивіст напав на військового та пограбував. Подія сталася у Святошинському районі столиці

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Зазначається, що зловмисник від станції метро стежив за потерпілим, який повертався зі служби до дому.

В темному провулку фігурант зненацька напав на чоловіка ззаду, вихопивши з рук сумку з мобільним телефоном, ноутбуком та грошима у сумі понад 30 тисяч гривень.

Оперативники упродовж декількох годин затримали фігуранта та вилучили викрадені речі у якості речових доказів.

Відомо, що зловмисник нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за аналогічний злочин.

Нагадаємо, в Києві будуть судити чоловіка, який пограбував жінку похилого віку. Йому загрожує до 15 років ув'язнення.

Раніше в Києві засудили до 8 років позбавлення волі чоловіка, який пограбував 78-річну жінку. Відомо, що він підбіг до пенсіонерки на вулиці та зірвав з її шиї золотий ланцюжок з хрестиком.

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