У Києві 21-річний рецидивіст пограбував військового

фото: Національна поліція

У Києві молодик-рецидивіст напав на військового та пограбував. Подія сталася у Святошинському районі столиці

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Зазначається, що зловмисник від станції метро стежив за потерпілим, який повертався зі служби до дому.

В темному провулку фігурант зненацька напав на чоловіка ззаду, вихопивши з рук сумку з мобільним телефоном, ноутбуком та грошима у сумі понад 30 тисяч гривень.

Оперативники упродовж декількох годин затримали фігуранта та вилучили викрадені речі у якості речових доказів.

Відомо, що зловмисник нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за аналогічний злочин.

Нагадаємо, в Києві будуть судити чоловіка, який пограбував жінку похилого віку. Йому загрожує до 15 років ув'язнення.

Раніше в Києві засудили до 8 років позбавлення волі чоловіка, який пограбував 78-річну жінку. Відомо, що він підбіг до пенсіонерки на вулиці та зірвав з її шиї золотий ланцюжок з хрестиком.