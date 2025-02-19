На Миколаївщині сталося аварійне вимкнення електрики
На Миколаївщині сталося аварійне вимкнення електрики, не пов'язане з атакою військами РФ
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.
"Сьогодні вночі в мережі відбулась аварійна ситуація, не пов'язана з ворожою атакою в нашому регіоні", - написав Кім.
За його словами, станом на ранок від електропостачання відключено близько 13 тисяч абонентів в області. Є перебої з теплопостачанням в м. Миколаєві.
Своєю чергою, в АТ "Миколаївобленерго" додали, що наразі без електрики 13187 побутових та 1050 юридичних осіб у 34 населених пунктах області.
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