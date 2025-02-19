19:58  18 лютого
Суд змінив покарання двом жителям Буковини, які напали з сокирами на працівників ТЦК
18:42  18 лютого
На Закарпатті знайшли жінку, яка п'ять днів у легкому одязі блукала лісом
17:52  18 лютого
Стало відомо, кого можуть зняти з військового обліку в 2025 році
UA | RU
UA | RU
19 лютого 2025, 09:48

На Миколаївщині сталося аварійне вимкнення електрики

19 лютого 2025, 09:48
Читайте также на русском языке
фото: pixabay.com
Читайте также
на русском языке

На Миколаївщині сталося аварійне вимкнення електрики, не пов'язане з атакою військами РФ

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.

"Сьогодні вночі в мережі відбулась аварійна ситуація, не пов'язана з ворожою атакою в нашому регіоні", - написав Кім.

За його словами, станом на ранок від електропостачання відключено близько 13 тисяч абонентів в області. Є перебої з теплопостачанням в м. Миколаєві.

Своєю чергою, в АТ "Миколаївобленерго" додали, що наразі без електрики 13187 побутових та 1050 юридичних осіб у 34 населених пунктах області.

Нагадаємо, російські війська у ніч проти 19 лютого атакували Одесу ударними безпілотниками. В одному з районів міста понад півтисячі будинків залишилися без світла та опалення.

енергетика Кім Віталій Олександрович Миколаївська область відключення світла
Ворог завдав ударів по густонаселеному району Одеси: сотні будинків без світла і опалення
19 лютого 2025, 07:02
В Укренерго попередили про обмеження електроенергії на 19 лютого
18 лютого 2025, 17:53
Поліція розшукує шахраїв, які ошукали двох жительок Миколаївщини
18 лютого 2025, 17:20
Всі новини »
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
12 лютого 2025
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
​​​​​​​Отже, Україні зробили дуже предметну пропозицію – президент США Дональд Трамп в обмін на підтримку у протистоянні з Росією хоче доступ до українських надр. І вже навіть озвучив, скільки це вийд...
Зеленський відреагував на удар по Одесі: що сказав Президент
19 лютого 2025, 10:26
Над Черкащиною збили 7 російських БпЛА: є пошкодження
19 лютого 2025, 09:47
Росія запустила по Україні 167 безпілотників: як відпрацювала ППО
19 лютого 2025, 09:35
У столичному метро технічний збій: недоступна оплата проїзду карткою
19 лютого 2025, 09:11
Удар по Одесі: постраждали четверо людей, серед них - дитина
19 лютого 2025, 08:58
На Київщині внаслідок дронової атаки пошкоджено житловий будинок та автомобілі
19 лютого 2025, 08:39
Росіяни атакували дроном підприємство у Харкові
19 лютого 2025, 08:31
Мешканець Дніпропетровщини сяде на 10 років за вбивство 4-річної доньки
19 лютого 2025, 08:15
Запорізька область під обстрілами: за добу окупанти завдали понад півтисячі ударів
19 лютого 2025, 07:49
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Всі публікації »
Лана Зеркаль
Сергій Фурса
Олексій Голобуцький
Всі блоги »