фото: pixabay.com

В Николаевской области произошло аварийное отключение электричества, не связанное с атакой войсками РФ

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

"Сегодня ночью в сети произошла аварийная ситуация, не связанная с вражеской атакой в нашем регионе", – написал Ким.

По его словам, на утро от электроснабжения отключено около 13 тысяч абонентов в области. Имеются перебои с теплоснабжением в г. Николаев.

В свою очередь, в АО "Николаевоблэнерго" добавили, что в настоящее время без электричества 13187 бытовых и 1050 юридических лиц в 34 населенных пунктах области.

Напомним, российские войска в ночь на 19 февраля атаковали Одессу ударными беспилотниками. В одном из районов города более полутысячи домов остались без света и отопления.