Поліція розшукує шахраїв, які ошукали двох жительок Миколаївщини

фото: freepik.com

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

Днями до поліції звернулась 51-річна місцева жителька, яка повідомила, що на одній з популярних платформ онлайн-оголошень вона здійснювала продаж речей. Співбесідник надіслав гіперпосилання нібито на сторінку онлайн-банкінгу, де вона ввела реквізити своєї платіжної картки, пароль та підтвердила авторизацію. У результаті з її рахунку зникло 10 000 гривень.

Ще однією жертвою аферистів стала 82-річна жителька Первомайська. Жінці зателефонував незнайомець, який представився працівником банківської установи, та запевнив, що до її рахунку отримали доступ сторонні особи. Зловмисник дізнався конфіденційні дані її рахунку і викрав у пенсіонерки понад 4000 гривень.

За вказаними фактами слідчі поліції розпочали кримінальні провадження за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України "Шахрайство".

Нагадаємо, на Тернопільщині шахраї виманили у жінки майже 400 тисяч гривень.