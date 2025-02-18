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18 лютого 2025, 17:20

Поліція розшукує шахраїв, які ошукали двох жительок Миколаївщини

18 лютого 2025, 17:20
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фото: freepik.com
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На Миколаївщині двоє жінок стали жертвами шахраїв і втратили тисячі гривень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

Днями до поліції звернулась 51-річна місцева жителька, яка повідомила, що на одній з популярних платформ онлайн-оголошень вона здійснювала продаж речей. Співбесідник надіслав гіперпосилання нібито на сторінку онлайн-банкінгу, де вона ввела реквізити своєї платіжної картки, пароль та підтвердила авторизацію. У результаті з її рахунку зникло 10 000 гривень.

Ще однією жертвою аферистів стала 82-річна жителька Первомайська. Жінці зателефонував незнайомець, який представився працівником банківської установи, та запевнив, що до її рахунку отримали доступ сторонні особи. Зловмисник дізнався конфіденційні дані її рахунку і викрав у пенсіонерки понад 4000 гривень.

За вказаними фактами слідчі поліції розпочали кримінальні провадження за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України "Шахрайство".

Нагадаємо, на Тернопільщині шахраї виманили у жінки майже 400 тисяч гривень.

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