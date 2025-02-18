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Українців попередили, якими будуть обмеження електроенергії на 19 лютого. Фахівці пояснили, кого це стосується і в який час можуть відключити світло

Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.

Зазначається, що в Україні 19 лютого в Україні будуть застосовуватися заходи обмеження потужності. Це стосується промисловості та бізнесу. Часи застосування обмежень:

06:00-09:00

15:00-22:00

Зазначається, що відключення побутових споживачів не прогнозується. Причиною обмежень є пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак.

"Увага! Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Стежте за інформацією на сайті чи офіційних сторінках обленерго вашого регіону у соцмережах", - наголосили в Укренерго.

Нагадаємо, раніше енергетики пояснювали, чому відбуваються відключення світла. Фахівці наголосили, що головна причина - це наслідки російських атак на об'єкти генерації і передачі електроенергії. Наразі ці обмеження не стосуються побутових споживачів. Однак, зазначили експерти, ситуація ще може змінитися.