У Миколаєві пролунав вибух: що відомо

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В обласному центрі пролунав вибух, після чого була оголошена повітряна тривога

Про це у Телеграмі повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, передає RegioNews.

"Було чутно вибух, з'ясовуємо", - написав мер.

Згодом у місті пролунав сигнал повітряної тривоги.

Наразі достеменно невідомо, що саме стало причиною вибуху та які наслідки у місті. Водночас у у соцмережах пишуть, що, попередньо, прильоту у місті не було.

Нагадаємо, в передмісті Херсона росіяни атакували чоловіка дроном. Відомо, що 47-річний чоловік дістав вибухову травму, множинні уламкові поранення.