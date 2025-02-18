Полиция разыскивает мошенников, которые обманули двух жительниц Николаевщины

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В Николаевской области две женщины стали жертвами мошенников и потеряли тысячи гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление Национальной полиции Николаевской области.

На днях в полицию обратилась 51-летняя местная жительница, которая сообщила, что на одной из популярных платформ онлайн-объявлений она осуществляла продажу вещей. Собеседник направил гиперссылку якобы на страницу онлайн-банкинга, где она ввела реквизиты своей платежной карты, пароль и подтвердила авторизацию. В результате с ее счета пропало 10 000 гривен.

Еще одной жертвой аферистов стала 82-летняя жительница Первомайска. Женщине позвонил по телефону незнакомец, представившийся работником банковского учреждения, и заверил, что к его счету получили доступ посторонние лица. Злоумышленник узнал конфиденциальные данные ее счета и похитил у пенсионерки более 4000 гривен.

По указанным фактам следственные полиции возбудили уголовные производства по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины "Мошенничество".

Напомним, в Тернопольской области мошенники выманили у женщины почти 400 тысяч гривен.