На Миколаївщині засудили хлопця, який зґвалтував 15-річну школярку на очах у її бабусі

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У Миколаївському районі 23-річного мешканця селища Березанка визнали винним у зґвалтуванні та незаконному позбавленні волі двох осіб. Суд призначив йому покарання у вигляді 10 років ув'язнення

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Слідство встановило, що в липні 2021 року зловмисник проник до будинку потерпілих та застосував фізичне насильство. Він зв’язав пластиковими джгутами руки і ноги 15-річній дівчині, а її 74-річну бабусю прив’язав до батареї. Після цього молодик зґвалтував неповнолітню потерпілу.

Під час судового процесу обвинувачений свою провину заперечував. Враховуючи докази, надані прокуратурою, суд визнав молодика винним.

"Йому призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Миколаївщині судитимуть чоловіка, який неодноразово ґвалтував свою 15-річну падчерку.