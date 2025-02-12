На Тернопільщині шахраї виманили у жінки майже 400 тисяч гривень

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У Тернополі 33-річна жінка хотіла підзаробити в інтернеті, а натомість натрапила на зловмисників і втратила велику суму грошей

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт поліції Тернопільської області.

Правоохоронці встановили, що жителька обласного центру побачила оголошення, про можливість отримати легкий прибуток через популярну соціальну мережу. Потрібно було переглядати відео і ставити вподобайки. Шахраї переконали жінку, що для збільшення доходу необхідно зробити декілька грошових переказів. Загалом тернополянка переказала "роботодавцю" 380 000 гривень.

За фактом шахрайства поліцейські відкрили кримінальне провадження відповідно до ст. 190 Кримінального кодексу України.

У поліції вкотре закликають не перераховувати гроші незнайомим особам, особливо якщо вони пропонують легкий заробіток.

Нагадаємо, експосадовці Укроборонпрому вкрали понад 3 мільйона євро. Виявилося, що вони протягом кількох років привласнювали бюджетні кошти.