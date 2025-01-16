На Закарпатті у вогні загинула літня жінка

фото: ГУ ДСНС у Закарпатській області

В Тячівському районі Закарпатської області в одному з сел. Сталася пожежа, внаслідок якої загинула 95-річна жінка

Про це повідомляє пресцентр ГУ ДСНС у Закарпатській області, передає RegioNews.

За інформацією рятувальників, подія сталася сьогодні, 16 січня, в селі Підплеша на вулиці Народній. Односельці повідомили, що з даху одного з будинків йде дим та видно полум'я.

В ДСНС розповіли, що за вказаною адресою першими на місце події прибули вогнеборці місцевої пожежної команди села Нересниця. Під час розвідки пожежі, всередині будівлі вони виявили тіло 95-річної власниці.

Незабаром їм на допомогу прибули підрозділи пожежно-рятувального поста селища Дубове та 1-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Тячів. О 08:10 пожежу на площі 35 кв. м локалізували, а о 08:48 ліквідували повністю.

Вогонь знищив крівлю та перекриття будівлі, а також побутову техніку та речі домашнього вжитку.

Правоохоронці наразі встановлюють обставини та причину виникнення пожежі.

Нагадаємо, у Львівській області під час пожежі у приватній оселі загинула 61-річна жінка. Раніше повідомлялося, що у місті Ірпінь Бучанського району Київської області внаслідок пожежі загинув чоловік.