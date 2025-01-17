На Дніпропетровщині під час пожежі загинули жінка з дитиною
Пожежа сталася ввечері 16 січня в приватному секторі у Металургійному районі Кривого Рогу
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
На вулиці Довкілля горів одноповерховий будинок. На момент прибуття рятувальників вогнем були охоплені кімнати та дах будинку загальною площею 50 кв.м.
Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили тіла жінки та дитини (особи встановлюються).
Пожежу ліквідували. Її причина встановлюється.
Нагадаємо, вночі 11 січня у приватному секторі Дніпра в пожежі загинули три людини.
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