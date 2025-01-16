На Черкащині під час пожежі загинули двоє людей

фото: ГУ ДСНС у Черкаській області

В Золотоніському районі Черкаської області вогонь забрав життя чоловіка та жінки

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС в Черкаській області, передає RegioNews.

16 січня у селі Савківка Чорнобаївської територіальної громади, виникла пожежа у житловому будинку. Під час розвідки, у задимленій кімнаті рятувальники виявили 2-х загиблих – чоловіка 1951 року народження та жінку 1963 року народження.

Пожежу ліквідували рятувальники із двох пожежно-рятувальних частин району та вогнеборці добровільної пожежної команди села Мельники. Причину пожежі встановлюють.

Нагадаємо, днями у Львівській області під час пожежі у приватній оселі загинула 61-річна жінка.

Трагічна подія сталась в селі Суховоля, що розташоване у Зимноводівській громаді приблизно за 15 км від Львова. Загибла на пожежі – жінка 1963 року народження.

Перед цим у місті Ірпінь Бучанського району Київської області внаслідок пожежі загинув чоловік. В ДСНС повідомили, що загорілося сміття в неексплуатованому автомобілі на території покинутої будівлі.

А за день до цього у приватному секторі Дніпра в пожежі загинули три людини.