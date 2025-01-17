В Николаевской области во время пожара погиб 10-летний мальчик

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Трагедия произошла сегодня днем, 17 января, в поселке Березанка Николаевского района. Тело мальчика обнаружили спасатели

Об этом сообщает ГСЧС Украины в Николаевской области, передает RegioNews.

Известно, что пожар возник около 15:00 в одной из квартир на последнем этаже четырехэтажного жилого дома.

"Спасателями во время оперативной разведки, в одной из комнат плотно задымленного дома, обнаружено тело погибшего десятилетнего мальчика. Площадь пожара составила 2 кв. м. Выгорел матрас", - сообщили в ГСЧС.

Полицейские выяснили, что 10-летний мальчик находился в квартире без взрослых. Пожар обнаружила его мать, когда вернулся домой после кратковременного отсутствия.

Специалисты устанавливают все обстоятельства трагедии.

Напомним, 16 января в Кривом Роге в Днепропетровской области во время пожара погибли женщина с ребенком.