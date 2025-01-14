На Львівщині у вогні загинула жінка

фото: ГУ ДСНС у Львівській області

У Львівській області під час пожежі у приватній оселі загинула 61-річна жінка

Про це повідомляє прес-центр ГУ ДСНС України у Львівській області,

За минулу добу у Львівській області сталося 10 пожеж, в одній з яких загинула людина. Про це повідомляє прес-центр ГУ ДСНС України у Львівській області, передає RegioNews.

За інформацією рятувальників, пожежа сталась в селі Суховоля, що розташоване у Зимноводівській громаді приблизно за 15 км від Львова. Загибла на пожежі – жінка 1963 року народження.

Усього за добу на Львівщині співробітники ДСНС виїжджали на 10 повідомлень про пожежі і врятували від згорання 10 будівель та автомобіль.

Нагадаємо, 12 січня у місті Ірпінь Бучанського району Київської області внаслідок пожежі загинув чоловік. В ДСНС повідомили, що загорілося сміття в неексплуатованому автомобілі на території покинутої будівлі. Рятувальники ліквідували пожежу. Після виконаних робіт вогнеборці виявили тіло загиблого 57-річного чоловіка.

За день до цього у приватному секторі Дніпра в пожежі загинули три людини.