Витік олії в Південний Буг через атаку РФ: у Миколаєві з річки відкачали майже 120 тонн масла
У Миколаєві продовжується ліквідація наслідків російської атаки, через яку стався витік рослинного масла в річку Південний Буг. Фахівці вже відкачали майже 120 тонн олії
Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич, передає RegioNews.
"Станом на сьогодні відкачали 119 т. олії. Роботи з відкачування планують проводити і вночі", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 9 січня російські військові атакували БпЛА Миколаїв. Внаслідок влучання ворожого дрона отримав поранення 49-річний чоловік.
У Хмельницькому двоє чоловіків провалися під лідВсі новини »
08 січня 2025, 19:20У Миколаєві чоловік запустив в кафе страйкбольну гранату
07 січня 2025, 12:31У Миколаєві невідомі підпалили адмінбудівлю суду
06 січня 2025, 17:02
10 січня 2025
Які зміни чекають на українців у 2025 році
2025 рік принесе для більшості українців чимало змін у різних сферах життя — від сплати податків та індексації пенсій до зростання цін на пальне та надбавки до зарплат вчителів. Зрештою, всі ці зміни ...
08 січня 2025
В Києві все буде "Благоустрій"
У чиновницькій касті Києва новопризначений голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко – явище по-своєму унікальне. Попри молодий вік – 35 років – він має солідний досвід державно...
30 грудня 2024
Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?
Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення очільника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна. На цій посаді він пропрацював трохи більше року і запам’ятався хіба що конфлікт...
27 грудня 2024
ЗСУ на Курщині, ліквідація МСЕК та "бусифікація": Чим запам'ятався рік, що минає
2024 рік був дуже насиченим для України. ЗСУ продовжують відбивати атаки росіян, тримаючи оборону країни. Втім, в тилу відбуваються не менш важливі для держави події. RegioNews зробив добірку найбільш...
Прикордонники показали російські "шахеди" і "герберу", які збили на Сумщині
10 січня 2025, 19:10Росіяни вдарили по Дніпропетровщині дронами й артилерією: поранені 2 цивільних
10 січня 2025, 18:55У Полтаві чоловік побив незнайому жінку, яка відмовилася дати йому 10 гривень
10 січня 2025, 18:09Працювали БпЛА та ракета "Нептун": Сили оборони уразили склад російських дронів на Ростовщині
10 січня 2025, 17:38Митники виявили у посилці до Шотландії раритетний пожежний шолом
10 січня 2025, 17:15На Сумщині спалахнула африканська чума свиней
10 січня 2025, 16:55Смертельна ДТП у Херсоні: перед судом постане правоохоронець
10 січня 2025, 16:40"Наловили" на чверть мільйона: у Дніпрі впіймали браконьєрів
10 січня 2025, 16:24Розлив мазуту у Чорному морі: чи є загроза для одеського узбережжя
10 січня 2025, 16:11
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі публікації »
Всі блоги »