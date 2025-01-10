Утечка в Южный Буг из-за атаки РФ: в Николаеве из реки откачали почти 120 тонн масла
В Николаеве продолжается ликвидация последствий российской атаки, из-за которой произошла утечка растительного масла в реку Южный Буг. Специалисты уже откачали около 120 тонн масла
Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич, передает RegioNews.
"По состоянию на сегодняшний день откачали 119 т. масла. Работы по откачке планируют проводить и ночью", – говорится в сообщении.
Напомним, 9 января российские военные атаковали БпЛА Николаев. В результате попадания вражеского дрона получил ранение 49-летний мужчина.
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