У Миколаєві чоловік запустив в кафе страйкбольну гранату

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У центрі Миколаєві внаслідок конфлікту із персоналом кафе відвідувач кинув у заклад страйкбольну гранату

Про це передає відділ комунікації поліції Миколаївської області, інформує RegioNews.

За інформацією правоохоронців, пригода сталася 5 січня. Внаслідок вибуху ніхто з відвідувачів та працівників кафе не постраждав.

Після кидка гранати зловмисник втік із місця події й навіть намагався замаскуватися. Зокрема, він змінив зачіску та поголив бороду.

Наразі поліцейські встановили зловмисника, їм виявився 34-річний мешканець Одеської області. Пластмасові уламки від страйкбольної гранати криміналісти вилучили як речові докази.

Дії зловмисника кваліфікували за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України "Хуліганство". Санкція цієї статті передбачає штраф, пробаційний нагляд чи обмеження волі до п'яти років. Нині вирішується питання про оголошення чоловікові про підозру.

Нагадаємо, у грудні в Івано-Франківській області п'яний чоловік підірвав гранату неподалік своєї оселі. На щастя, в результаті інциденту ніхто не постраждав. Зловмисник затриманий.