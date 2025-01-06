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06 січня 2025, 17:02

У Миколаєві невідомі підпалили адмінбудівлю суду

06 січня 2025, 17:02
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фото: поліція
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Подія сталася у Миколаєві 5 січня близько 20:50 на вулиці Самойловича. Невідомі підпалили адмінбудівлю Корабельного районного суду

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Вогнем був пошкоджений кабінет у будівлі суду. Пожежу ліквідували рятувальники.

Поліцейські вилучили фрагменти горіння та інші речові докази, які направили на експертизу.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження. Наразі поліцейські проводять розслідування, встановлюють усі обставини пошкодження майна та причетних до підпалу.

Правоохоронці встановлюють свідків злочину і звертаються до громадян із проханням надати корисну для слідства інформацію за телефонами: (0512) 53-13-35 та 102.

Нагадаємо, раніше у Києві затримали працівників кур'єрської служби, які спалили два військові авто.

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