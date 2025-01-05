09:25  04 січня
На Житомирщині 19-річний молодик вкрав гроші у матері безвісти зниклого бійця ЗСУ
07:06  04 січня
На Прикарпатті судитимуть жінку, через недбалість якої померла її півторарічна донька
01:21  04 січня
На Київщині засудили чоловіка, який викрав 4-річну дівчинку та намагався її зґвалтувати
UA | RU
UA | RU
05 січня 2025, 10:58

Окупанти вдарили КАБами по Чернігівщині: поранені 9 цивільних, пошкоджені лікарня та будинки

05 січня 2025, 10:58
Читайте также на русском языке
фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Вчора ввечері, 4 січня, росіяни скинули КАБи на житловий масив міста Семенівка Новгород-Сіверського району. Поранення дістали дев'ятеро людей, серед яких двоє дітей

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Чернігівській області.

Правоохоронці фіксують наслідки влучань та збирають докази чергових воєнних злочинів окупантів. Станом на 23:00 було відомо про сімох потерпілих. Слідчі відкрили кримінальні провадження.

Вранці 5 січня голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив, що постраждали дев'ятеро осіб. Через атаку значно пошкоджені адмінбудівля, місцева лікарня, два пʼятиповерхові будинки, кілька приватних осель та обʼєкти інфраструктури.

"9 поранених, з них двоє дітей – 8 та 13 років. Всі госпіталізовані до лікарні у сусідній громаді. Одну людину перевезли до обласної лікарні", – йдеться у повідомленні.

Сьогодні фахівці проводять роботи з консервації пошкоджень там, де руйнування не критичні. В'ячеслав Чаус додав, що з Семенівки вночі евакуювали 24 пацієнтів місцевого територіального центру – людей похилого віку перевезли до відповідної установи у Чернігів.

Нагадаємо, ввечері 3 січня росіяни завдали груповий ракетний удар по Чернігову – поцілили по житловій забудові на околиці міста.

Рятувальну операцію на місці ворожого удару 4 січня завершили. Внаслідок атаки семеро людей поранені: двоє перебувають на стаціонарному лікуванні, пʼятеро на амбулаторному. Одна людина загинула.

РФ війна обстріли Чернігівська область Чаус В’ячеслав Анатолійович постраждалі авіаудар КАБ
Удар КАБами по житловому сектору Сумщини: надзвичайники завершили рятувальні роботи
05 січня 2025, 05:05
На Херсонщині двоє чоловіків підірвались на міні
04 січня 2025, 19:11
Росіяни обстріляли селище на Харківщині: загинув чоловік
04 січня 2025, 15:47
Всі новини »
30 грудня 2024
Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?
Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення очільника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна. На цій посаді він пропрацював трохи більше року і запам’ятався хіба що конфлікт...
27 грудня 2024
ЗСУ на Курщині, ліквідація МСЕК та "бусифікація": Чим запам'ятався рік, що минає
2024 рік був дуже насиченим для України. ЗСУ продовжують відбивати атаки росіян, тримаючи оборону країни. Втім, в тилу відбуваються не менш важливі для держави події. RegioNews зробив добірку найбільш...
24 грудня 2024
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
​​​​​​​Після звільнення на початку грудня тимчасового виконувача обов’язків міського голови і секретаря міської ради Чернігова Олександра Ломако на його місце досі ніхто не призначений. По суті, облас...
23 грудня 2024
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Україна почала масове виробництво ракет-дронів, що здатні долітати на досить великі відстані вглиб росії для ураження там усіляких військових об'єктів. Точні характеристики цих новітніх розробок трима...
На Миколаївщині окупанти обстріляли вантажівку пекарні та житловий сектор
05 січня 2025, 12:57
Вночі українська протиповітряна оборона збила понад 60 російських "шахедів"
05 січня 2025, 12:35
Через російські обстріли постраждали 9 жителів Херсонщини
05 січня 2025, 12:00
Сили ППО працюють по російських дронах на Київщині
05 січня 2025, 11:48
Зеленський взяв під особистий контроль розслідування обставин дезертирства в 155-й ОМБр "Анна Київська"
05 січня 2025, 11:20
Росіяни атакували об’єкт енергетичної інфраструктури на Запоріжжі
05 січня 2025, 10:38
Бригада "Помста" завдала нищівних ударів по російських військах біля Куп’янська
05 січня 2025, 10:10
За тиждень у Харкові народилося понад 50 малюків
05 січня 2025, 09:30
У Чорному морі дрони Magura V5 уразили три російські гелікоптери: в ГУР розповіли деталі
05 січня 2025, 08:00
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?
ЗСУ на Курщині, ліквідація МСЕК та "бусифікація": Чим запам'ятався рік, що минає
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Вадим Денисенко
Юрій Бутусов
Всі блоги »