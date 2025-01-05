Окупанти вдарили КАБами по Чернігівщині: поранені 9 цивільних, пошкоджені лікарня та будинки

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Вчора ввечері, 4 січня, росіяни скинули КАБи на житловий масив міста Семенівка Новгород-Сіверського району. Поранення дістали дев'ятеро людей, серед яких двоє дітей

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Чернігівській області.

Правоохоронці фіксують наслідки влучань та збирають докази чергових воєнних злочинів окупантів. Станом на 23:00 було відомо про сімох потерпілих. Слідчі відкрили кримінальні провадження.

Вранці 5 січня голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив, що постраждали дев'ятеро осіб. Через атаку значно пошкоджені адмінбудівля, місцева лікарня, два пʼятиповерхові будинки, кілька приватних осель та обʼєкти інфраструктури.

"9 поранених, з них двоє дітей – 8 та 13 років. Всі госпіталізовані до лікарні у сусідній громаді. Одну людину перевезли до обласної лікарні", – йдеться у повідомленні.

Сьогодні фахівці проводять роботи з консервації пошкоджень там, де руйнування не критичні. В'ячеслав Чаус додав, що з Семенівки вночі евакуювали 24 пацієнтів місцевого територіального центру – людей похилого віку перевезли до відповідної установи у Чернігів.

Нагадаємо, ввечері 3 січня росіяни завдали груповий ракетний удар по Чернігову – поцілили по житловій забудові на околиці міста.

Рятувальну операцію на місці ворожого удару 4 січня завершили. Внаслідок атаки семеро людей поранені: двоє перебувають на стаціонарному лікуванні, пʼятеро на амбулаторному. Одна людина загинула.