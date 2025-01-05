Удар КАБами по житловому сектору Сумщини: надзвичайники завершили рятувальні роботи

фото: ДСНС України

Бійці ДСНС завершили аварійно-рятувальні роботи після авіаційного удару РФ по селищу Свеса Шосткинського району 4 січня. Внаслідок атаки травмовані 10 цивільних, постраждалих під завалами не виявили

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, інформує RegioNews.

До пошукових заходів залучали кінологічні розрахунки рятувальників.

Через атаку в п'ятиповерховому будинку зруйновані 15 квартир, а також повністю знищений один приватний житловий будинок. Вибухова хвиля пошкодила близько 900 вікон у чотирьох багатоповерхівках та семи приватних будинках.

"Внаслідок удару травмовано 10 людей, з них 2 дітей", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вдень 4 січня на Сумщині російські військові скинули дві керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру Свеської громади. Одна бомба потрапила у пʼятиповерховий будинок, інша – у сусідній житловий квартал. Раніше повідомлялося про пʼятьох поранених цивільних.