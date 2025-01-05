Росіяни атакували об’єкт енергетичної інфраструктури на Запоріжжі
Минулої доби, 4 січня, російські війська завдали 370 ударів по населених пунктах Запорізького, Пологівського та Василівського районів. Загарбники використовували ударні дрони, авіацію, артилерію та реактивні системи залпового вогню
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Запорізькій області.
Під обстріли потрапили Мар'ївка (Запорізький район), Кам'янське (Василівський район), а також Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївка, Новоданилівка, Мала Токмачка, Чарівне, Новодарівка й Темирівка (Пологівський район).
Правоохоронці зафіксували пошкодження житлових будинків, гаражів, господарських споруд, майна та автомобілів місцевих мешканців.
"У Запорізькому районі внаслідок БпЛА-атаки пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури. Обійшлося без жертв", – йдеться у повідомленні.
Слідчі зібрали докази воєнних злочинів окупантів. За цими фактами правоохоронці відкрили кримінальні провадження.
Нагадаємо, надзвичайники завершили аварійно-рятувальні роботи після авіаційного удару РФ по селищу Свеса Шосткинського району 4 січня. Внаслідок атаки травмовані 10 цивільних, постраждалих під завалами не виявили.