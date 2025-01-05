В Николаевской области оккупанты обстреляли грузовик пекарни и жилищный сектор

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Вчера и сегодня, 4-5 января, российские войска атаковали Куцурубскую общину Николаевского района. В результате обстрелов поврежден грузовой автомобиль, частный дом и хозяйственные сооружения

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

Известно, что около 12:20 4 января оккупанты ударили FPV-дроном по Куцурубской общине. В селе Солончаки поврежден грузовой автомобиль предприятия, производящего хлебобулочную продукцию. К счастью, обошлось без жертв и раненых.

"Утром, 5 января, около 05:45 враг совершил артиллерийский обстрел по с. Парутино Куцурубской общины. В результате чего повреждены частный дом и хозяйственные постройки. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Напомним, 4 января российские войска атаковали более 30 населённых пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов девять гражданских получили ранения.