09:25  04 января
На Житомирщине 19-летний парень украл деньги у матери без вести пропавшего бойца ВСУ
10:10  05 января
Бригада "Месть" нанесла сокрушительные удары по российским войскам возле Купянска
08:00  05 января
В Черном море дроны Magura V5 поразили три российских вертолета: в ГУР рассказали детали
UA | RU
UA | RU
05 января 2025, 12:57

В Николаевской области оккупанты обстреляли грузовик пекарни и жилищный сектор

05 января 2025, 12:57
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Вчера и сегодня, 4-5 января, российские войска атаковали Куцурубскую общину Николаевского района. В результате обстрелов поврежден грузовой автомобиль, частный дом и хозяйственные сооружения

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

Известно, что около 12:20 4 января оккупанты ударили FPV-дроном по Куцурубской общине. В селе Солончаки поврежден грузовой автомобиль предприятия, производящего хлебобулочную продукцию. К счастью, обошлось без жертв и раненых.

"Утром, 5 января, около 05:45 враг совершил артиллерийский обстрел по с. Парутино Куцурубской общины. В результате чего повреждены частный дом и хозяйственные постройки. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Напомним, 4 января российские войска атаковали более 30 населённых пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов девять гражданских получили ранения.

РФ война Николаевская ОГА обстрелы оккупанты Ким Виталий Александрович Николаевская область
Оккупанты ударили КАБами по Черниговщине: ранены 9 гражданских, повреждены больница и дома
05 января 2025, 10:58
Россияне атаковали объект энергетической инфраструктуры на Запорожье
05 января 2025, 10:38
Удар КАБами по жилому сектору Сумщины: чрезвычайники завершили спасательные работы
05 января 2025, 05:05
Все новости »
30 декабря 2024
Отставка главы Полтавской ОВА Пронина: ошибочное назначение или длительная командировка?
Кабинет министров принял решение об увольнении главы Полтавской областной военной администрации Филиппа Пронина. В этой должности он проработал чуть больше года и запомнился разве что конфликтами с об...
27 декабря 2024
ВСУ в Курской области, ликвидация МСЭК и "бусификация": Чем запомнился уходящий год
2024 год был очень насыщенным для Украины. ВСУ продолжают отражать атаки россиян, держа оборону страны. Впрочем, в тылу происходят не менее важные для государства события. RegioNews сделал подборку на...
24 декабря 2024
Финал политического кризиса в Чернигове: выиграла ли Банковая?
После увольнения в начале декабря временного исполняющего обязанности городского головы и секретаря городского совета Чернигова Александра Ломако на его место до сих пор никто не назначен. В сущности,...
23 декабря 2024
"Паляниця", "Пекло" и "Рута": изменят ли реактивные ракеты-дроны ход войны для Украины
Украина начала массовое производство ракет-дронов, способных долетать на достаточно большие расстояния вглубь россии для поражения там всяческих военных объектов. Точные характеристики этих новейших р...
Оккупанты ударили по Донетчине: пострадали 5 мирных жителей Покровской общины
05 января 2025, 16:05
Россияне атаковали Харьков беспилотником "Молния"
05 января 2025, 15:40
В Днепропетровской области ПВО сбила российский разведывательный дрон
05 января 2025, 15:23
На Юге пограничники уничтожили склад БК и укрытие оккупантов
05 января 2025, 14:52
Зеленский: за неделю Россия выпустила по Украине более 700 КАБов, 50 ракет и 600 "шахедов"
05 января 2025, 14:11
Россияне атаковали Никополь из артиллерии: погиб мужчина, ранена женщина
05 января 2025, 13:50
Генштаб ВСУ обновил данные о потерях врага: информация на 5 января
05 января 2025, 13:20
Ночью украинская противовоздушная оборона сбила более 60 российских "шахедов"
05 января 2025, 12:35
Из-за российских обстрелов пострадали 9 жителей Херсонщины
05 января 2025, 12:00
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Отставка главы Полтавской ОВА Пронина: ошибочное назначение или длительная командировка?
ВСУ в Курской области, ликвидация МСЭК и "бусификация": Чем запомнился уходящий год
Все публикации »
Юрий Бутусов
Вадим Денисенко
Юрий Бутусов
Все блоги »