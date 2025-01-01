У Миколаєві прогриміли вибухи

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Сьогодні, 1 січня, у Миколаєві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Російські війська випустили балістичні ракети

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич, передає RegioNews.

Він уточнив, що, за попередніми даними, вибухи сталися в повітрі за межами Миколаєва.

Раніше Повітряні сили попередили про загрозу балістики та швидкісні цілі на Миколаївщині в напрямку Кіровоградщини.

Нагадаємо, 1 січня армія РФ атакувала Київ ударними дронами. Зафіксовані руйнування у двох районах столиці. Повідомлялося про шістьох постраждалих.

Пізніше під завалами житлового будинку в Печерському районі Києва виявили загиблу жінку.