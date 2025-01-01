Росіяни вдарили по Херсону з артилерії: загинув 23 річний волонтер, є поранені

фото: Херсонська обласна прокуратура

У середу вранці, 1 січня, окупаційні війська РФ накрили з артилерії Дніпровський район Херсона. Внаслідок ворожої атаки є загиблий та поранені цивільні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної прокуратури.

Попередньо відомо, що росіяни завдали удару з артилерії по Херсону близько 10:30.

"Внаслідок обстрілу загинув 23-річний чоловік, який перебував на вулиці. Також через ворожі обстріли поранення отримали двоє жінок 49 та 76 років", — йдеться в повідомленні.

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко розповів, що загиблий хлопець – це волонтер, якій був героїчною людиною і постійно допомагав нам у відновленні громади.

За фактом порушення законів та звичаїв війни триває досудове розслідування. Правоохоронці документують воєнні злочини, вчинені військовими РФ.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 31 грудня, внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини п'ятеро цивільних дістали поранення.