В Николаеве прогремели взрывы
Сегодня, 1 января, в Николаеве во время воздушной тревоги раздались взрывы. Российские войска выпустили баллистические ракеты
Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич, передает RegioNews.
Он уточнил, что, по предварительным данным, взрывы произошли в воздухе за пределами Николаева.
Ранее Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики и скоростных целей в Николаевской области в направлении Кировоградщины.
Напомним, 1 января армия РФ атаковала Киев ударными дронами. Зафиксированы разрушения в двух районах столицы. Сообщалось о шести пострадавших.
Позже под завалами жилого дома в Печерском районе Киева обнаружили погибшую женщину.
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