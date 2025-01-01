Вибухи на Житомирщині: місцевих мешканців закликали зберігати спокій
Сьогодні, 1 січня, у Житомирському районі буде гучно. Протягом доби працюватимуть вибухотехніки
Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, передає RegioNews.
Він закликав цивільних зберігати спокій та не панікувати.
"Шановні жителі Житомирського району! Сьогодні буде чути вибухи. Звертаємо увагу на те, що хвилюватися не слід. Працюють спеціальні служби", – йдеться у повідомленні.
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