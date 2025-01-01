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01 січня 2025, 09:52

Росія атакувала Київ дронами: постраждали 6 містян, є руйнування

01 січня 2025, 09:52
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фото: ДСНС України
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У перший день 2025 року, 1 січня, армія РФ атакувала Київ ударними дронами. Зафіксовані руйнування у двох районах столиці, є постраждалі

Про це повідомляє пресцентр ДСНС України, передає RegioNews.

За оперативними даними, у Печерському районі частково зруйновані 4-6 поверхи житлового будинку та зафіксоване загоряння на 4-5 поверхах. Надзвичайники врятували літню жінку: у неї гостра реакція на стрес. Ще двох потерпілих чоловіків передали медикам. Пожежу локалізували. Наразі тривають роботи з ліквідації та порятунку людей. Крім того, триває ліквідація пожежі у нежитловій будівлі.

У Святошинському районі є руйнування гаражів з подальшим загорянням. Частково пошкоджені трамвайні колії та шість авто.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що через воружу атаку постраждали щонаймеше шестеро мешканців столиці.

"Наразі двох із них госпіталізували. Чотирьом медики надали допомогу на місці. В тому числі, вагітній жінці", ― поінформував мер Києва.

Нагадаємо, Кличко розповів, скільки багатоповерхівок у Києві були пошкоджені обстрілами за час війни.

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