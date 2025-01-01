Удар по Києву: під завалами будинку виявили тіло жінки

фото: ДСНС України у місті Києві

Під завалами житлового будинку в Печерському районі Києва виявили загиблу жінку. Кількість постраждалих внаслідок ранкової атаки російських БпЛА на столицю зросла до семи

Про це повідомляє RegioNews із посланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації.

Наразі триває рятувальна операція.

В Офісі генерального прокурора повідомили, що серед постраждалих є дві вагітні жінки.

"Внаслідок ворожої атаки на Київ 1 людина загинула. Кількість постраждалих зросла до 7 людей, серед яких дві вагітні жінки", ― додали у відомстві.

У Нацполіції поінформували, що серед поранених ― чоловіки та жінки віком від 29 до 79 років. У більшості з них лікарі діагностували множинні осколкові поранення, забої на тілі та гостра реакція на стрес.

Нагадаємо, 1 січня армія РФ атакувала Київ ударними дронами. Зафіксовані руйнування у двох районах столиці. Повідомлялося про шістьох постраждалих.